Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlar koronavirüs salgını sebebiyle bir seneyi aşkın bir süredir evlerine hapsolmuşken ilginç bir şekilde lüks spor arabaları satışlarında patlama yaşandı.

ÜRETTİKLERİ TÜM ARABALAR SATILDI

Lamborghini şirketinin başkan ve CEO’su Stephan Winkelmann, 2021’de 10 aylık üretim kapasitelerini daha şimdiden doldurduklarını ve ürettikleri tüm arabaları sattıklarını açıkladı.

2020 EN İYİ İKİNCİ SENE OLDU

Milano Monza Motor Show’da Bloomberg’e mülakat veren Winkelmann, “Salgın sebebiyle üretime iki ay ara verilmesine rağmen 2020, Lamborghini için şimdiye kadarki en iyi ikinci sene oldu” dedi.

SATIŞLAR İLK ÇEYREKTE YÜZDE 25 ARTTI

Yönetici, bu sene ilk çeyrekte de şirketin satışlarında yüzde 25 artış görüldüğünü ifade etti.

Son olarak aktör Kevin Fletcher, Lamborghini’nin Huracan modelinden satın aldı.

Egzozda kebap Lamborghini’yi yaktı Çin’de lüks spor arabaların bulunduğu bir garajda yapılan gösterinin sonu kötü bitti. 1 milyon dolarlık Lamborghini kullanılamaz hale geldi.

ABD'de bir kişi koronavirüs yardımıyla kendisine Lamborghini aldı ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) yardım fonundan aldığı krediyle lüks araba alan kişi tutuklandı.