Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de MailOnline gazetesine konuşan uzmanlar, koronavirüsün tamamen ortadan kalkmayacağını, onunla yaşamayı öğrenmenin gerektiğini ifade ettiler.

COVİD'DEN SIFIR ÖLÜM "İMKANSIZ"

Covid’den sıfır ölümün “imkansız” olduğunu belirten uzmanlar, önemli olanın, bu can kayıplarını gripten ölümlerin seviyesine indirmek olduğunu dile getirdiler.

İngiltere’de hükumetin danışma kurulunda yer alan Profesör Graham Medley, her gün salgın sebebiyle yüzlerce ölüm olmasının “kuvvetle muhtemel” olduğunu söyledi.

SENELİK 50 BİN ÖLÜM TOLARE EDİLEBİLİR

Buckingham Üniversitesi’nden Profesör Karol Sikora da “Tüm can kayıpları üzüntü vericidir. Ama Covid’e de diğer virüsler gibi alışmalıyız. Zira bu, toplumun bir parçası haline gelecek. Koronavirüsten ölümleri gripten ölümler seviyesine indirebilirsek bu başarı olur” dedi.

Cambridge Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Raghib Ali de MailOnline’ın Covid-19’dan ölümlerde kabul edilebilir sayının kaç olduğu sorusuna, “Hükumet her sene 50.000 kadar ölümü tolare edebilir” cevabını verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

15 Haziran koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 5.955 Covid-19 vakasının tespit edildiği ve 84 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koronavirüsten sonra hedef kanser aşısı Virüslerle mücadele eden mRNA teknolojisinin, “bağışıklık sistemini eğiterek” tümörlerle mücadelede kullanılması için çalışmalar yapılıyor.