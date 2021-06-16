Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduklarının sinyalini veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tarım sektöründe geçen yıl sellerin yol açtığı hasar nedeniyle üretim planlarının yerine getirilemediğini, bunun sonucunda da gıdadaki durumun "endişe verici" olduğunu ifade etti.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK

Kuzey Kore lideri, parti yetkililerini tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırırken, ekonomik krize rağmen koronavirüs salgını nedeniyle karantina kısıtlamalarını uzatacağını kaydetti.

YAPTIRIMLAR SÜRÜYOR

Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar devam ederken Kim, ülkenin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği konusunda parti yetkililerini harekete geçmeye çağırdı.

Kuzey Kore, Covid-19 nedeniyle en büyük ticaret ortağı Çin ile olan sınırını kapatırken, ülkedeki gıda krizi giderek derinleşti. Tıbbi altyapısı da zayıf olan ülkede ilaç sıkıntısı da yaşanıyor.

BİDEN ÖN ŞARTSIZ GÖRÜŞMÜYOR

Kuzey Koreli müzakereciler, ülkeyi nükleer silahlardan arındırma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında ABD temsilcileriyle bir araya gelmişti. Trump ve Kim Jong-un da 2018 ve 2019'da Singapur ve Vietnam'da iki zirve için bir araya gelmiş, ancak somut bir anlaşma sağlanamamıştı. Ocak 2021'de göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden ise yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yolunu izlemesini istediğini, ancak Kim ile ön şartsız görüşmeyeceğini belirtmişti.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ı düşmanca politika izlemekle suçladı Kuzey Kore, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine kendilerine karşı düşmanca politika izleme suçlamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.