Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Şansölyesi Merkel, Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Merkel, Macron ile 24-25 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konularda koordinasyon sağlamak istediklerini belirtti.

Zirvede dış politika konularında Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceğine işaret etti. Angela Merkel, hem Macron’un hem de kendisinin, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

"KONULARI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRMELİYİZ"

Büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildiklerini, bir taraftan görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade eden Merkel, "Diğer taraftan Türkiye ile belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merkel, bu konular arasında, göç probleminin yanı sıra Suriye ve Libya’nın geleceğine ilişkin konuları gösterdi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

Rusya ile ilişkilerin G7 Zirvesi’nde de ele alındığını anımsatan Merkel "Rusya bizim için büyük bir sınamadır. Rusya aynı zamanda AB’nin en büyük kıta komşusudur. Hepimizin hibrit saldırılara maruz kaldığımızı tespit etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan AB’de güvenlik ve istikrar istiyorsak, Rusya ile görüşmeye devam etmeyle ilgilenmemiz lazım. Ne kadar zor olursa olsun" şeklinde konuştu.

Merkel, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini hatırlatarak, Avrupa tarafının da bunu yapmasının doğru olduğunu belirtti.

"RUSYA'YA KARŞI ORTAK BİR ÇİZGİMİZ OLMALI"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Merkel'in Türkiye ve Rusya ile ilgili söylediklerine katıldığını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerle ilgili mart ayında belirlenen şartları ele alacaklarını ifade eden Macron, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkarları ile Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik pozisyonları görüşeceklerini aktardı. Macron, Rusya'ya karşı AB'nin ortak bir çizgi bulması gerektiğini kaydetti.

İki lider gerçekleştirecekleri görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs ile mücadele, AB konuları ve ikili ilişkileri ele alacak.

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