Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadelede yetersizlikleriyle ön plana çıkan Afrika kıtası ile açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, kıtada Kovid-19'a karşı yeterli aşı ve kişisel koruyucu malzemenin olmadığını kaydetti.

AFRİKA ŞİDDETLİ BİR SALGINLA KARŞI KARŞIYA

Söz konusu eksikliğin salgını körüklediğinin altını çizen Ghebreyesus, son 1 haftada Afrika'da Kovid-19 vaka ve ölüm oranlarının yüzde 40 arttığını belirtti.

Ghebreyesus, "Afrika şimdi şiddetli bir salgınla karşı karşıya." dedi.

ÖLÜ SAYISI 138 BİNİ AŞTI

Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 273 bini geçerken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini aştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

İngilizlerden G. Afrikalılara oyun: Aşıları iki katı fiyatına satmışlar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin AstraZeneca'dan aşıları, diğer ülkelere nazaran iki katı fiyatına aldığı iddia edildi.

DSÖ açıkladı! Afrika'ya koronavirüs aşı sevkiyatı yavaşladı DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına yaptığı açıklamada, aşı tedarikinde yaşanan yavaşlamanın, aşı üreten ülkeler arasında bulunan Hindistan'da salgının hızla yayılmasından kaynaklandığını söyledi.

Afrika'da Kovid-19 sayısı 4 milyon 700 bine yaklaştı Afrika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 4 milyon 700 bine yaklaştı.