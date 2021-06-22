Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, söz konusu kararı Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.

Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYADA EN ÇOK AŞI YAPTIRAN ÜLKE

Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke oldu.

Dünyada 2 milyar 700 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 700 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 43 milyon 335 bin 609 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

TURKOVAC faz-3 aşamasında Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının adının da TURKOVAC olduğunu açıkladı.

AB, 150 milyon doz ilave Moderna aşısı alacak Avrupa Birliği, ABD menşeili Moderna firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan ilave 150 milyon doz daha alacağını duyurdu.