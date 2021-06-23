Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır komşumuz uygulanan koronavirüs yasaklarını hafifletme kararı aldı. Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, 28 Haziran itibarıyla kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını açıkladı. Açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini söyledi.

PLAJLARDA 120 KİŞİ BULUNABİLECEK

Düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini kaydetti. Kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun da yarından itibaren kaldırılacağını dile getirdi. Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.

İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor! İtalya Sağlık Bakanı Speranza, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

RESTORANLAR 7 AY KAPALI KALDI

Öte yandan, ülkede salgın ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ile kafeler, 3 Mayıs’tan itibaren dış mekânlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Japonlar yenebilir maske yaptı Japonya’da bir firma dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Meşhur Japon çöreği melonpan'dan (kavun ekmek) üretilen ürünün en az piyasada satılan diğer maskeler kadar koruyucu olduğu açıklandı.

KASIMDAN BU YANA KARANTİNADALAR

Yunanistan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 520 artarak 419 bin 455’e ulaştı. Ölü sayısı ise 14 artışla 12 bin 595’e yükseldi.