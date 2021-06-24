Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Thodex vakası'da Güney Afrika'da meydana geldi. Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Africrypt’in sahibi olan 17 ve 20 yaşındaki iki kardeş kullanıcılarına büyük bir vurgun yaptı. 3,6 milyar dolarlık Bitcoin'i alan ikili ortadan kayboldu.

3.6 MİLYAR DOLARLIK VURGUN

Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Güney Afrika merkezli Africrypt, geçtiğimiz nisan ayında faaliyetlerini durdurmuş, Africrypt’in sahibi olan iki kardeş 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee ise “hack” kurbanı olduklarını iddia etmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerin yasal yollara başvurmaları anlaşılabilir. Ancak bunun yalnızca iyileşme sürecini geciktireceğini kabul etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini yer verilmişti.

Açıklamanın ardından birçok yatırımcılar dava açmaktan vazgeçerken, iki kardeşin 3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin ile ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Africrypt işlemlerini inceleyen uzmanlar, kullanıcıların hesaplarındaki Bitcoinlerin dijital cüzdanlarından ve hesaplarından yasadışı şekilde transfer edildiği ortaya çıktığını ve ciddi varlık parçalanması nedeniyle Bitcoinlerin izlenemez hale getirildiği tespit edildi.

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI 432 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Güney Afrika’daki yasal boşluk, Africrypt davasının resmi olarak soruşturulmasını engelliyor. Cajee kardeşlerin de İngiltere'ye kaçtığına inanıldığı için davanın kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor. CipherTrace araştırma şirketi tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yılın nisan ayı sonuna kadar kripto para hırsızlıkları, hackleri ve benzeri dolandırıcılıkların toplam maliyeti 432 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Güney Afrikalı kardeşlerin kripto para vurgunu akıllara Türkiye merkezli kripto para borsası olan Thodex’in sahibi Fatih Özer’i akıllara getirdi. Thodex'in faaliyetlerinin durması üzerine Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Özer, vurgununa ardından yurtdışına kaçmıştı.

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