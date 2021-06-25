Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da günlük vaka sayıları 20 bini geçti, halk koronavirüs aşılarına ilgi göstermiyor. Hal böyle olunca yetkililer de kritik bölgeler için yeni kurallar getirilmeye devam ediliyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova alınan yeni kararlar ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Popova, vaka sayılarının arttığı 8 bölgede bazı meslek grupları için aşılama şartı getirildiğini duyurdu.



18 bölgede aşılama zorunlu oldu

Popova, "Şu anda hemen hemen tüm bölgelerde farklı yoğunluklarda bir büyüme dinamiği söz konusu. Bugün itibarıyla salgın durumuna bağlı olarak mesleki risk grupları için zorunlu aşılama, ülkenin 10 bölgesinde uygulanıyor. Pazartesi gününden itibaren 8 bölgeyi daha bu listeye dahil ediyoruz" dedi.



Ülkede daha önce başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg, Tula, Sahalin, Yakutistan, Nenets Özerk Bölgesi, Leningrad, Kuzbass, Kuban ve Tver için belirli kategorilerdeki vatandaşlar için zorunlu aşılama getirilmişti.

Vaka sayıları 20 binin üzerinde

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezine göre ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 393 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 88'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 601 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 132 bin 64'e ulaştı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısının altında kaldığı ülkede 14 bin 24 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşenlerin toplam sayısı ise 4 milyon 929 bin 639 olarak açıklandı.



Rusya'da koronavirüs vakaları geçen hafta iki kat arttı Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Popova, ülkesinde koronavirüs salgınında durumunun zorlaştığını belirterek, "Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı." dedi.



Rusya'nın başı koronavirüs varyantlarıyla dertte Koronavirüsün haziran başından beri yükselişe geçen Rusya'da asıl sebep olarak yeni varyantlar gösterildi.