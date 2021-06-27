Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
1 SİVİL ÖLDÜ, 2 SİVİL YARALI
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
MSB’den Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerine füze saldırısına ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab'a balistik füze saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi.