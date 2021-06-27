Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin'de ilginç dakikalar yaşandı. Belediye başkanına, vatandaşa konuşma yaptığı esnada bir köpek yanaştı. Bir anda başkanın paçasına işeyen köpek hızlıca ayrıldı. Ne olduğunu anlayaman başka konuşmasını sürdürdü.

Belediye başkanına şok! Konuşma yaparken köpek bacağına işedi

"O HAYVANI KİM EĞİTTİ?"

Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto, 23 Haziran’da katıldığı bir etkinlik konuşma yaptı. Prieto’nun konuşması belediye tarafından sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, sokaktan geçen bir köpek konuşma yapan Prieto’nun üzerinde işeyerek yoluna devam etti. Etkinliği izleyen bazı seyirciler ise alaycı bir şekilde “O hayvanı kim eğitti?” dedi.