Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Sonuç olarak, dünya giderek artan bir şekilde nükleer silahların -ya kazayla ya da tasarımla- çarpma mesafesi içine girdi. En savunmasız bölge, dünyanın dokuz nükleer gücünden dördüne yani Hindistan, Pakistan, Çin ve Kuzey Kore'ye ev sahipliği yapan Asya, geri kalanı da ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve İsrail.

Çalışma, 2021'in başında dokuz ülkenin toplu olarak tahmini 13.080 nükleer silaha sahip olduğunu ortaya çıkardı. SIPRI'nin 2020'nin başında bu ülkelerin sahip olduğunu tahmin ettiği 13.400 silahtan bazılarının süresi dolduğu için devre dışı bırakıldığı anlamına geliyor.

Ama bu genel düşüşe rağmen, şu anda operasyonel kuvvetler içinde nükleer silahların tahmini sayısı geçen yıl 3.720 iken bu sene 3,825’e yükseldi. Bunların yaklaşık 2.000'i Rusya veya ABD'ye ait.

SAYI ARTIYOR

ABD ve Rusya , 2020'de eski savaş başlıklarını sökerek toplam nükleer silah stoklarını azaltmaya devam ederken, her ikisinin de 2021'in başında bir yıl öncesine göre yaklaşık 50 daha fazla nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Rusya ayrıca, genel olarak daha çok savaş başlıklı kara tabanlı kıtalararası balistik füzelerin (ICBM'ler) ve denizden fırlatılan balistik füzelerin (SLBM'ler) konuşlandırılması nedeniyle genel askeri nükleer stokunu yaklaşık 180 savaş başlığı artırdı.

SIPRI'ye göre, her iki ülke tarafından konuşlandırılan stratejik nükleer kuvvetler, Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılmasına İlişkin Tedbirlere İlişkin 2010 Antlaşması tarafından belirlenen sınırlar içinde kaldı, ancak anlaşma toplam nükleer savaş başlığı envanterlerini sınırlandırmıyor.

Bu arada, Nobel Barış Ödüllü Nükleer Silahları Ortadan Kaldırma Uluslararası Kampanyası (ICAN) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir raporda, nükleer silahlı devletlerin nükleer silahlara 2020 yılında pandemi olmasına rağmen 72,6 milyar dolar harcadıkları konusunda uyarıda bulunuldu .

Ülkelerin 2020'de küresel olarak nükleer silahlara harcadıkları 72,6 milyar doların 27,7 milyar doları nükleer silah inşa etmek için bir düzineden az savunma yüklenicisine gitti.

Peter Wall İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden Dr Ramana, “Küresel bir salgın sırasında bu tür eylemlerin devam etmesi şok edici ve bu nükleer silaha sahip devletlerin ve müttefiklerinin tamamen yanlış yönlendirilmiş önceliklerini ortaya koyuyor” dedi.

Dünyada nükleer silah sayısı azaldı, askeri stoklar arttı Nükleer silahlanma raporuna göre dünya genelinde nükleer silahların sayısı azalırken ordu stoklarındaki operasyonel durumdaki silahların sayısının arttığı açıklandı.

RESMİN BÜYÜK HALİ İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN