Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da yaptığı açıklamada ülke genelinde koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiğini söyledi.

DELTA MUTASYONU YAYILMAYA BAŞLADI

Ruhani, "Bana ulaşan son bilgilere göre koronavirüsün delta mutasyonu ülke genelinde yayılmaya başladı. Ülke genelinde 5. dalga yolunda olduğumuzdan korkuluyor. Özellikle ülkenin güneyinde görülen bu mutasyonunun daha fazla yayılmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR GERİ GELİYOR

Ruhani, 18 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek seçim sürecinde koronavirüsün daha fazla yayıldığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla beraber yasakların da yeniden uygulanması gerektiğini belirten Ruhani, ülkede kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde yasaklar yeniden hayata geçirilecek.

266 KENTE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

Bu kapsamda ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde yer alan 266 kente tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı. Başkent Tahran da ülkenin koronavirüs risk derecelendirmesinde en yüksek seviye olan kırmızı kategoride bulunuyor.

İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edilirken, 111 kişi ise hayatını kaybetti.

İran 12 ülkeden girişleri yasakladı İran, koronavirüsün mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu.

İran'da koronavirüs sebebi ile 1,1 milyon kişi işsiz kaldı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 1 milyon 100 bin kişinin işsiz kaldığını söyledi.

İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü İran'da ilk kez 10'dan fazla kişide koronavirüsün ilk defa Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.