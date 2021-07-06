TRT World, Polonya ve Ukrayna’nın ardından Arnavutluk’un, Türkiye’yle silahlı Bayraktar TB-2 insansız hava araçları satın alma anlaşması yapan üçüncü ülke olacağını duyurdu.
SİHA'LAR İÇİN 9,7 MİLYONLUK BÜTÇE AYIRDILAR
Arnavutluk Parlamentosu, bu konuda 9,7 milyon dolarlık ek bütçeyi onayladı.
Başbakan Edi Rama geçen ay bir heyetle birlikte Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve ülke topraklarını Türk drone’larıyla koruma konusunu görüşmüştü.
İLK SİPARİŞİ VEREN ÜLKE POLONYA OLMUŞTU
İlk olarak Polonya, Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere rağmen geçen hafta Türkiye’den Bayraktar TB-2 aracı satın almıştı.
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi isimli düşünce kuruluşu, Türkiye ve Azerbacan’ın Karabağ’da sergiledikleri drone savaşı başarısının Avrupa için endişe kaynağı olduğuna dair rapor yayımlamıştı.
Fransızlar Türk SİHA'larını örnek gösterdi Fransız Savunma Komitesi, Fransa'nın 'drone savaşları'na hazır olması gerektiğini belirten bir rapor yayımladı. Raporda, Türk SİHA/İHA'larından da bahsedildi.
Avrupa, Türk SİHA'ları için sıraya girdi Türk SİHA'ları dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Polonya'nın 24 adet satın alması ile Avrupa Birliği semalarında da uçacak olan Bayraktar TB2'ye Macaristan da talip oldu.