Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk SİHA'ları dünya medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Son olarak Polonya ve Ukrayna’nın ardından Arnavutluk’un, Türkiye’yle silahlı Bayraktar TB-2 insansız hava araçları satın alma anlaşması yapan üçüncü ülke olacağını duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Fransa’nın en büyük silah şirketlerinden Dassault’ya ait Le Figaro gazetesi, SİHA’ları konu aldığı dosya haberde Türk SİHA’larına ayrı bir başlıkta yer verdi.

"TÜRKİYE 15 YILDA TEMEL ÜRETİCİLER ARASINDAKİ YERİNİ ALDI"

“Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji” başlıklı haberde, Libya’da 2020 ilkbaharında Halife Hafter yanlısı güçler ile Libya hükümeti arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargu-2 intihar SİHA’sının önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

Bunun tartışılmaz bir olgu olan “SİHA’ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını" ortaya koyduğu aktarılan haberde, “Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı.” ifadesi kullanıldı.

TÜRK SİHA'LARI ETKİLİ VE UYGUN FİYATLI

Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA’larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

Türk SİHA’larının 2016’dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, “Giderek daha etkili olan Türk SİHA’ları sadece Libya’da değil, Dağlık Karabağ’da da güç dengesini değiştirdi” değerlendirmesi yapıldı.

DAHA FAZLA SATIYOR

Haberde, Türk SİHA’larının gittikçe daha fazla sattığına vurgu yapılarak Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus ve NATO ülkesi Polonya’nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığına, Letonya, Macaristan ve Arnavutluk’un yanı sıra başka ülkelerin de Türk SİHA’larına ilgi gösterdiğine işaret edildi.

Bayraktar SİHA’lara son müşteri Arnavutluk Türkiye’de Baykar Savunma şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB-2 insansız silahlı hava araçlarına dünyadan talep her geçen gün artıyor. Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde savaş ortamında test edilen ve başarısını kanıtlayan SİHA’lara son talip, Arnavutluk oldu.