Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Phoenix takım adalarının derinliklerinde rastlanılan ahtapotun tüm iç organları çıplak gözle görülüyor.

NADİREN GÖRÜLÜYOR

Ahtapotun Vitreledonella richardi türünde olduğu açıklanırken 1918’den beri bilinen bu türe nadiren rastlandığı öprenildi.

UZUNLUKLARI 45 CM KADAR ÇIKIYOR

Çok derinlerde yüzen bu ahtapotlara ancak başka bir balığa av olduğunda rastlanıyordu. Ahtapotun gövde uzunluğu yetişkinlerde 45 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Schmidt Okyanus Enstitüsü yöneticisi Dr. Jyotika Virmani, bilim adamları ve mahalli araştırmacılar eşliğindeki araştırmalarının, bilim ve keşfin sınırlarının dikkate değer bir örneği olduğunu söyledi.

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