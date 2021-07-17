Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Çin sosyal medya ağı Sina Weibo’da 130.000 takipçiyle fenomen olan Xiaoran (33), yakınlarının iddiasına göre mayıs ayında Zhejiang eyaletindeki bir klinikte bir günde üç estetik ameliyatı birden oldu.

KLİNİK, HATAYI KABUL ETTİ

Üst kol ve karın bölgesinden yağ aldıran ve göğsünden operasyon geçiren Xiaoran fenalaştı. Aylarca tedavi gören Xiaoran, çoklu organ yetmezliğinden öldü.

Klinik, operasyonlar sırasında hata yapıldığını kabul etti ve yetkililerce kapatıldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Yakınları, kliniğin rahatsızlanma sürecinde de hastayla ilgilenmediğini iddia ederek yöneticileri ve doktorlar hakkında 1 milyon 200 bin TL değerinde tazminat davası açtı.

Kısa süren hayatı sosyal medyada insanların ilgisini çekmeye çalışmakla geçen Xiaoran, en büyük ilgiyi ölünce gördü.

Ölümüyle ilgili olarak açılan bir hashtag, 600 milyondan fazla görüntülendi.

Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu Aksaray’da bir güzellik merkezine mankenlik yaparak reklam yüzü olmak için giden 16 yaşındaki kız çocuğu, reklam yüzü olmak isterken yüzünden oldu. Ailesinin rızası da olmadan kaşlarına makine ile işlem yapılan genç kız, hastanede tedavi altına alındı.