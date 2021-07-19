Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının sonuncusu bugün itibarıyla kaldırıldı.

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın 'Özgürlük Günü' olarak adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda yine de maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

SAĞLIK BAKANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, 17 Temmuz'da Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle 26 Ağustos'a kadar karantinada kalacak.

Ülkede 18 Temmuz'da 54 bin 674 Covid-19 vakası tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.

BİLİM ADAMLARINDAN İNGİLTERE'YE UYARI

İngiltere Başbakanı Johnson 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "ülkeyi şimdi açmak için doğru zaman olduğuna inandığını ve şu an açılmanın kıştan daha iyi olduğunu" belirterek dikkatli şekilde ilerlemenin hayati öneme sahip olduğunu bildirmişti.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), Johnson'ın 19 Temmuz'da Covid-19 kısıtlamalarını kaldırma kararının, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak söz konusu kararı 'sorumsuzluk' olarak nitelemişti.

Aralarında çok sayıda doktor ve araştırmacının yer aldığı 122 uluslararası bilim adamı, tıp dergisi The Lancet'te yayınladığı açık mektupta, İngiltere'nin 19 Temmuz'da Covid-19 kısıtlamalarını kaldırma planını kınamış ve bunu "tehlikeli ve etik olmayan bir deney" olarak nitelendirmişti.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere aşı komitesi: Hassas çocuklara aşı yapılabilir İngiltere’de Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI), hükumete 18 yaşından küçüklere kitlesel Covid aşısı yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de vaka sayısı artıyor İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 51 bin 870 vaka tespit edildi.