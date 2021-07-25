Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ay boyunca günlük vaka sayısında istikrarlı bir düşüş elde eden Almanya'da Delta varyantının etkili olması ile birlikte vaka sayıları tekrar artışa geçti. Salgının seyrine yönelik endişelerini dile getiren Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, nüfusun neredeyse yarısının koronavirüse karşı tamamen aşılanmış olmasına rağmen vakaların her hafta yüzde 60 arttığına dikkat çekti.

EKONOMİDE KAOSA YOL AÇABİLİR

Braun, "Delta mutasyonu bu hızla yayılmaya devam ederse ve buna çok yüksek bir aşılama oranı ya da davranış değişikliği ile karşı koymazsak yalnızca 9 haftada 850 (100 bin kişi başına) insidansa sahip oluruz. Bu, günde yaklaşık 100 bin yeni enfeksiyona eşittir" diyerek bu durumun da birçok insanın karantinaya girmesine ve ekonomide kaosa yol açacağını ifade etti.

AŞI OLMAYANLARA 'KISITLAMA' SİNYALİ

Almanları aşı olmaya çağıran Braun, aşı olmayı reddedenlerin bazı kısıtlamalarla karşılaşması gerekebileceğini söyledi. Aşı yaptırmayanlara test zorunluluğu gibi bazı kısıtlamalar getirebileceklerinin sinyalini veren Braun, aşılanmamış kişilerin restoran, sinema ve stadyum gibi bazı yerlere giremeyebileceğini ifade etti.

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