Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistin'deki zulmüne dur durak bilmeden devam ediyor. Barbarlığı ile kan donduran ve mazlum halka eziyet etmede sınır tanımayan İşgalci devlet, bu defa da Filistinli bir aileye evini kendi elleriyle yıktırarak vicdanları yaraladı.

KENDİ EVLERİNİ YIKMAK ZORUNDA BIRAKILDILAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Cebel El-Mukebbir Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Şukayrat ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Filistinli Halil Şukeyrat ile eşi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için 70 metrekarelik evlerini kendileri yıkmak zorunda kaldı.

5 BİNDEN FAZLA EVİ YIKTILAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

ONLARCA FİLİSTİNLİ EVSİZ KALDI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

İsrail askerleri, Lübnanlı çobana ateş açıp 500 hayvanını kaçırdı İsrail, yine Lübnanlı bir çobanı hedef aldı. Askerler, bir çobanın sınırda otlattığı hayvanlarını alıkoyup kendi topraklarına götürdü.

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 64 Filistinliyi yaraladı İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinli halka saldırıp, 65 kişiyi yaraladı.

İşgalci İsrail bu defa Şam Kapısı'nda saldırdı İşgalci İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda oturan Filistinli gençlere sert müdahalelerde bulundu.