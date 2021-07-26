Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinde San Diego Hayvanat Bahçesi’ndeki erkek kar leoparına, öksürük ve burun akıntısı görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıktı. Hayvana Covid-19 virüsünün nasıl bulaştığı bilinmiyor.

Hayvanat bahçesinde daha önce gorillerde de Covid-19 görülmüş, bu sebeple çoğu hayvan aşılanmıştı.

Kar leoparına Covid aşısı yapılmadığını belirleyen yöneticiler, aşılama faaliyetlerini tamamlamak için çalışma başlattı.

Nadir bulunan kar leoparlarından doğada sadece 5.000 civarında var.

Koronavirüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, koronavirüsünün farklı sınıfları olduğunu belirterek, buzağı, kedi ve köpek gibi hayvanlarda sadece bu yıl değil, uzun yıllardır bu hastalığın olduğu gibi aşıların da olduğunu ifade ederek, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.