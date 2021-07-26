Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoç dağcı Rick Allen (68), bir yardım kuruluşu için para toplamak üzere dünyanın en tehlikeli dağı olarak kabul edilen K2’ye tırmanıyordu. Dünyanın en yüksek ikinci tepesine çıkmak üzere Pakistan’da dağın güneydoğu yamacında kamp kuran Allen, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Beraberinde bulunan İspanyol Jordi Tosas ve Avusturyalı Stephan Keck ise çığ faciasını hafif yaralarla atlattı.

2018'DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Allen 2018’de de Pakistan’da 8.047 metre rakımlı Broad zirvesine tırmanırken buzlarla kaplı dağdan düşmüş, sırt çantasının tesadüfen görülmesi ve ardından drone gönderilerek yerinin tespit edilmesiyle donarak ölmekten kurtarılmıştı.

Dünyanın en yüksek noktası Everest’te ölüm oranı yüzde 6,5 iken bu oran K2’de yüzde 25.