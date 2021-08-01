Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son kullanma tarihi dolacağı gerekçesiyle 80 bin doz yeni tip koronavirüs aşısının İsrail yönetimince imha edeceği duyuruldu.

SÜRE BU GECE DOLUYOR

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin elindeki 80 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihinin bu gece dolacağı belirtildi.

Son kullanma tarihi dolacağı için imha edilecek aşıların, BioNTech-Pfizer firmalarınca ortaklaşa üretilen türden olduğu ifade edildi.

İsrail, bu ay başında varılan takas anlaşma kapsamında stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vermişti.

Anlaşma kapsamında, Güney Kore, BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail'e verecek.

FİLİSTİN'LE TAKAS ETMEK İSTEMİŞTİ

Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istemişti

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.

Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

İsrail'de üçüncü doz aşılama kampanyası başlatıldı İsrail, 60 yaş üstü kişilere yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) aşısının üçüncü dozunu uygulamaya başladı.

İsrail'in Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi kırmızı ülkeler kategorisine almasına tepki İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Ahmed et-Tiybi ile Usame Sadi, İsrail Meclisi'nde Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle kırmızı ülkeler kategorisine alınmasına tepki gösterdi.