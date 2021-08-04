Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, aşılı kişilerin kapalı alanlara, özellikle devlet dairelerine giriş çıkışlarının herhangi bir işleme tabi tutulmadan serbest olacağını, aşısız vatandaşlardan ise devlet dairelerine girebilmek için üç günlük PCR veya antijen testi isteneceğini kaydetti. Aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını açıklayan Saner, yapılacak aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş tablosunu yeniledi. Yenilenen önlemler kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 146 ülkeden Türkiye'ye girişlerde, aşı olduğunu gösteren belgeyi ibraz eden yolculardan PCR testi istenmeyecek.