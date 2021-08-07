Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havan ve topçu saldırıları yüzünden hâlihazırda Dera el-Beled Mahallesi ile bitişiğindeki Sed Yolu ve Dera Kampı Mahallelerinde son bir haftadır göç hareketi yaşanıyor. Rejim güçleri, Dera el-Beled'den sivillerin çıkışına sadece “Saraya” adlı askerî kontrol noktasından izin verirken araçlarıyla göç etmek isteyen her bir aile ise yaklaşık 2 milyon Suriye lirası (625 dolar) tutarında rüşvet ödemek mecburiyetinde kalıyor. Saldırının yapıldığı mahallelerde yaşayan yaklaşık 50 bin sivilin yüzde 80'i, son bir haftada şehir merkezinde nispeten daha güvenli mahallelere göç etti. Temmuz 2018'de Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen anlaşmayla Dera’yı büyük ölçüde kontrolüne alan Esad rejimi, şehir merkezindeki muhaliflerin hafif silahlarıyla kalmalarını kabul etmişti.

Dera'dan kaçış... Suriye ordusu yeni saldırı başlattı Esad güçleri, 2011'de rejime karşı halk ayaklanmasının başlatıldığı Dera'yı ele geçirmek için yoğun bombardımana başladı. Son iki günde 600 aile bölgeyi terk etti

Türkiye Dera'da garantör olsun İran'la birlikte Esad'ı himaye eden Rusya’nın garantör şartlarına uymadığını söyleyen Dera’daki direnişçilerin sözcüsü Münif ez-Zaim “Tıpkı İdlib, Fırat Kalkanı, Afrin ve Barış Pınarı bölgelerinde olduğu gibi buraya da Türk askerinin gelmesini ve garantör olmasını istiyoruz” dedi