Kuzey Osetya’nın başkenti Vladikavkaz’da bulunan bir hastanede dün oksijen boru hattı arızalandı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören 71 korona hastasından 11'i öldü. Arızanın giderilmesi üzerine 60 hastanın tedavisi devam ederken konuyla ilgili Rusya Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Hastaneye inceleme yapmak üzere uzman ekip gönderildi. Kuzey Osetya Sağlık Bakan Vekili Soslan Tebiev yaptığı açıklamada, hastanede toplam 452 hastanın tedavi gördüğünü söyledi. Tebiev, yaşanan olaydan sadece korona hastalarının etkilendiğini belirtti.
Rusya'da Covid-19'dan can kaybı en yüksek seviyede Rusya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 799 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 16 Temmuz'da kayıtlara geçen aynı ölüm sayısı ile bir kez daha günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor Rusya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 799 ile günlük en yüksek can kaybı yaşanırken, geçen aydan bu yana ölüm vakalarındaki artış devam ediyor.
Rusya'da oksijen hattı arızalandı, 11 Covid'li öldü
Rusya’da 425 hastanın tedavi gördüğü hastanede oksijen boru hattında oluşan arıza can kayıplarına sebep oldu. Oksijen ile nefes alan 11 korona hastası hayatını kaybetti.
Kuzey Osetya’nın başkenti Vladikavkaz’da bulunan bir hastanede dün oksijen boru hattı arızalandı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören 71 korona hastasından 11'i öldü. Arızanın giderilmesi üzerine 60 hastanın tedavisi devam ederken konuyla ilgili Rusya Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Hastaneye inceleme yapmak üzere uzman ekip gönderildi. Kuzey Osetya Sağlık Bakan Vekili Soslan Tebiev yaptığı açıklamada, hastanede toplam 452 hastanın tedavi gördüğünü söyledi. Tebiev, yaşanan olaydan sadece korona hastalarının etkilendiğini belirtti.
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