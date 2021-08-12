Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya softbol branşının Yokohama'da 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etti.

BELEDİYE BAŞKANI MADALYAYI "ISIRDI"

Galip takımın oyuncusu Goto Miu sonraki hafta doğduğu kent Nagoya'yı ziyaretinde Belediye Başkanı Kawamura Takaşi tarafından kabul edildi.

Ziyarette Goto, altın madalyasını başkan Kawamura'nın boynuna astı. Bu sırada Kawamura, yüz maskesini çıkararak Goto'nun madalyasını ısırdı.

Sosyal medyada viral olan görüntüler ile ülke çapında verilen tepkiler üzerine, ertesi gün Kawamura "uygunsuz" davrandığını beyan ederek özür diledi.

YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLECEK

Nagoya kentinin bağlı bulunduğu Aiçi Eyalet Valisi Oomura Hideaki, Goto'nun altın madalyasının değiştirilmesi için ilgili taraflarla görüşeceğini belirtti.

NHK'nın edindiği bilgilere göre Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, madalyanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Softbol finallerinde ABD gümüş madalya; Meksika'yı 3-2 yenen Kanada ise bronz madalya kazanmıştı.