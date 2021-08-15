Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da direniş açıklaması yaptıktan sonra başkent Kabil'den ayrıldığı öğrenilen Cumhurbaşkanı Eşref Gani, kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdiğini ifade etti.

GANİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın ilerleyişi sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığı aktarılmıştı. Ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yapan Gani, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili yurttaşlar! Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim” dedi.

"KAN DÖKÜLMESİN DİYE AYRILDIM"

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil’in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti” ifadelerini kullanan Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” dedi.

"KABA KUVVET KİMSEYE MEŞRUİYET KAZANDIRMAZ"

Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu” ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

"TALİBAN TARİHİ BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA"

Talıban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, “Ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok” dedi.

Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

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