Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu olaylardan biri de Fransa sahillerinde yaşandı. Denizde devriye gezen Fransız polisi iki kişilik bota binmiş 6 yetişkin göçmen tespit etti.

Bunlar batmak üzere olan botla kürek çekerek İngiliz Kanalı’nı aşıp İngiltere’ye gitmek istiyordu.

Polis, göçmenleri “İngiltere’ye daha uzun bir yol var. Motorunuz bozuk, botunuz batıyor. Bununla oraya asla varamazsınız. Geri dönün yoksa ölürsünüz” diye uyardı.

Göçmenler ise uyarıya kulak asmayıp küreklere daha da güçlü asıldılar.

Komiser Laurent Hurst, “En kısa sürede İngiltere sahillerine varmak istiyorlar. Biz sadece eskortluk ediyoruz, onları ya da kendimizi tehlikeye atamayız” dedi.

87 düzensiz kaçak göçmen yakalandı Van merkez İpekyolu ilçesinde bir ev ile bir minibüste 87 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenlerin yeni rotası KKTC Antalya'dan Yavru Vatan'a kaçmak isteyen göçmenler, Jandarma'ya yakalandı. Yasa dışı göçü organize edenler de botla kaçarken güvenlik güçlerine takıldı.