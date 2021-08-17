Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin iki günlük çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında 12 bin hektar ormanlık alan kül olurken, yangın İspanya’da bu yıl gerçekleşen en büyük orman yangını oldu. Hava araçlarının desteği ile kontrol altına alınan yangın nedeni ile Solosancho, Riofrio ve Sotalbo şehirlerine bağlı 8 kasabada yaklaşık bin kişi tahliye edildi.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Castilla ve Leon eyaleti Çevre Bakanı Juan Carlos Suarez-Quinones, afet bölgesini ziyaret ederek çalışmaları izledi. Suarez-Quinones, çevresi yaklaşık 80 kilometre olan ve ülkede bu yıl kaydedilen e büyük yangının, yüzde 90 oranında söndürülerek kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Suarez-Quinones ayrıca, yangının çıkış nedeninin yanan bir araçtan alevlerin yol kenarındaki ağaçlara sıçraması olduğunu açıkladı.

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Zorluktan Sorumlu Bakan Teresa Ribera ise bugün yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin en dramatik etkisinin orman yangınları olduğuna dikkat çekerek iklim değişikliği ile savaşmazsak çölleşme, kuraklık ve orman yangınları gibi büyük sorunların beklendiğini aktardı.

Atina'da yangın devam ediyor! 4 yerleşim birimi boşaltıldı Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi tahliye edildi.

Yine orman yangını çıktı Muğla ve Aydın'da geçen hafta alevlerin kontrol alındığı bölgeden tekrar alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.