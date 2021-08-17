Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Durban semti yakınlarında çıkan yangın fazla yayılmadan kontrol altına alındı ancak Bizanet yakınlarındaki 60 hektarlık alana yayılan yangın halen söndürülemedi. Yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Diğer yandan, 5 uçak ve 2 helikopter ile 450 itfaiyeci, Aude sınırlarındaki 4 noktada çıkan yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

Yetkililer, yangına müdahaleyi zorlaştıran hava koşulları ve rüzgarın yönünün yarın akşam değişmesinin beklendiğini aktardı. Bölgenin Peyriac-de-Mec semti yakınlarında bu akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle İspanya'ya giden A9 otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Aude'de temmuzda çıkan orman yangınlarında 850 hektarlık alan zarar görmüştü.



İspanya’da yılın en büyük yangını ​İspanya’nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını ülkede bu yıl çıkan en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Yangında 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü.



Atina'da yangın devam ediyor! 4 yerleşim birimi boşaltıldı Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi tahliye edildi.