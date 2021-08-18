Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da ülkenin büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban, ılımlı mesajlar vermeye başladı. Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, Afgan devlet te-levizyonunda yaptığı açıklamada, ülkedeki herkes için "af" ilan ettiklerini açıkladı. Kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirten Samangani "Hükûmetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı" ifadesini kullandı. "Halkın hâlihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz" diye konuştu.

KADIN SUNUCUYLA SÖYLEŞİ

Taliban'ın basın ekibinden Abdul Hak Hammad, Tolo News'te Afgan kadın sunucu Bihişte Argan'a açıklama yaptı. Canlı yayında kadın sunucuyla yapılan söyleşi geniş yankı uyandırırken Hammad "Kâbil'de saatler geçtikçe daha fazla güvenlik sağlanıyor. Stüdyoya gelirken trafik dâhil hayatın normal akışında seyrettiğini, işe giden memurları gördüm. Taliban bütün hükûmet çalışanlarından, bakanlar ve başkanlar hariç, işlerine dönmelerini istiyor. Akşama kadar yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum" dedi. Taliban güçleri önceki gün de, eski hükûmet yetkililerinden ve kolluk kuvvetlerinden intikam alma planları olmadığını ifade etmişti.

ARTIK HERKES 7/24 GÜVENDE

Kâbil'de şehrin yok edileceği ve yeni bir iç savaşın patlak vereceği endişesi taşıyanların sayısının azaldığını Hammad “Sadece son 20 yılda ülkeyi soyanlar, yabancılara satanlar ve ülkeye ihanet edenler korkuyor ya da kaçtı. Eskiden sokaklarda akşam saat 4’ten sonra yürüyemezdiniz. Ama şimdi Afganistan'da günün 24 saati seyahat edebilirsiniz. Bu büyük bir değişiklik. Kimsenin malına ırzına dokunmayacağız. İntikam peşinde değiliz. Biz güvenliği sağlamak için geldik” dedi.

SÖZCÜ: ELÇİLİKLER GÜVENDE

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit de Kabil’de aralarında kadınların da bulunduğu yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Mücahit, çok yakında tüm tarafları kapsayacak “İslami hükûmetin” kurulacağı bir anlaşmaya varacaklarını ifade etti. Eski askerî yetkililer ve yabancı güçlerle çalışan kişiler dâhil kimseden intikam almayı planlamadıklarını, “herkesi affettiklerini” dile getiren Mücahit, Afgan kadınlara haklarını “İslami temelde” sağlamayı taahhüt etti. Zabibullah Mücahit, tüm medya kuruluşlarının faaliyetlerine devam etmesini istediklerini, Afganistan’dan hiçbir ülkeye tehdidin söz konusu olmayacağını ve ülkedeki büyükelçiliklerin tümüyle güvende olduklarını kaydetti.

ABD: TUTUMLARINI İZLİYORUZ

Afganistan’da kimi lider olarak tanıma konusunda uluslararası toplum ile birlikte çalıştığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise ‘’Doha’daki Taliban temsilcileriyle görüşmeye devam ediyoruz. ABD ordusu da Kâbil’de sahada Taliban ile iletişim kurdu. Afganistan’da gelecekteki hükûmetlere karşı tutumumuz, o hükûmetin eylemlerine, Taliban’ın eylemlerine bağlı olacak” cevabını verdi. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan’da müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükûmet kurulması çağrısı yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: TALİBAN DA DAHİL DİYALOĞU SÜRDÜRÜYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ürdün’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu “Ayman ile sürekli temas hâlindeyiz, özellikle Türkiye’de yaşanan afetler hem yangın hem de sel afeti zamanında aradıkları için ve majestelerinin ve Ürdün halkının taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Afganistan’da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu “Afganistan’da gelişmeler hızlı şekilde gerçekleşti. Özellikle son haftalarda ABD’nin de çekilmesiyle Taliban’ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük” diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afganistan’da Taliban da dâhil tüm taraflarla görüşmeler yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu “Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan’ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız ve hiçbir zaman da muharip güç göndermedik. Havaalanındaki mevcudiyetimiz ise Kâbil’de çerçeve ülkeyiz. Havaalanının güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk. Tüm bu konuları şimdi kendi aralarında müzakere edecekler, geçiş döneminde kimler olacak, nasıl bir yönetim olacak bunların hepsini görüşeceğiz. Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladık” dedi.

Taliban'la çok yönlü temas Taliban’ın Doha’da bulunan siyasi kanadı ile Katar üzerinden, askerî kanadı ile Pakistan üzerinden, istihbarat örgütü kanalıyla da doğrudan görüşmeler yapılıyor.