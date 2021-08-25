Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 420 testte 7 bin 548 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 502 bin 396'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 135 bin 724 olarak kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELDİ

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 59 artarak 128 bin 914'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 81 artışla 4 milyon 237 bin 758'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 76 milyon 123 bin 480 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 823 bin 250 oldu.

İtalya'da zorunlu aşı kartı dönemi başlıyor İtalya hükümeti, koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının artması ile önlemleri sıkılaştırarak zorunlu aşı kartı uygulamasını getirdiğini açıkladı.

İtalya’dan Kovid raporu: Ölenlerin yüzde 99’u tam aşı olmadı İtalya'da koronavirüs sebebi ile ölümlere ilişkin bir rapor yayımlandı. Rapora göre; ölenlerden yüzde 99'u iki doz aşı olmayanlardan oluşuyor.