Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında milyonlarca kişi uzun bir süre aşıyı beklerken, pek çok kişi de aşı olmaya karşı çıktı.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke de toplumsal bağışıklığı artırmak ve salgının hızını kesmek için vatandaşlarına aşı yaptırmaları için teşvik kampanyaları başlattı.

2 MİLYON DOLAR KAZANDI

ABD'deki bu aşı teşvik kampanyalarından birinde, aşı yaptıranlar ararasından seçilen kişiye 2 milyon dolar verileceği açıklanmıştı.

Merakla beklenen Michigan eyaletindeki aşı lotosu ise sonuçlandı.

Christine Duval isimli genç kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu.

Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi.

Ayrıca 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.

Brüksel'de zincir mağazalarda aşılama dönemi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan zincir mağazalarda Covid-19 aşısı uygulanacak.

Covid-19’da aşılama yaşı 15’e düştü Yeni düzenleme ile sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere de dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.