Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Altı yıldır Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’nı işletme görevini başarılı bir şekilde icra eden Türk askeri yurda dönerken, bu ülkede faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşları ise görevlerine devam edecek. Bu kapsamda Kâbil Büyükelçiliği, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Herat Başkonsolosluğu faaliyetlerini sürdürecek. Ayrıca, bugüne kadar Afganistan’da yaklaşık bin projeye imza atan TİKA’nın da ofisi açık kalacak. FETÖ’den Türkiye Maarif Vakfına devredilen 13 okulunda faaliyetlerine devam etmesi beklenirken, Türk Kızılay’ın Kâbil’de bulunan daimî temsilciliği görevini sürdürecek.

TEKNİK DESTEK GÜNDEMDE

Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’nın işletilmesinde bundan sonraki süreçte sivil Türk yöneticilerin yer alması ve teknik destek verilmesi gündeme geldi. Ayrıca, yaklaşık 100 kadar Türk askerinin de Afganistan’daki Türk temsilciliklerini koruma görevini üstleneceği belirtiliyor. Türkiye’nin NATO çerçevesinde yürüttüğü Afganistan misyonu sona ererken, uzmanlar ise Ankara- Kâbil hattında siyasi, ekonomik ve askerî iş bilirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtiliyor. Gazetemize konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ "Afganistan’la köprüleri atmıyoruz. Biz, bunun sadece askerî bacağını Taliban’ın talebi ve mevcut anlaşmaların gereği üzerine askıya aldık. Bu çekilmeyi, ‘Afganistan ile bütün ilişkiler bitti, askerî, siyasi, ekonomik ilişkiler olmayacak’ gibi görmemek lazım. ABD’nin Katar’da Taliban ile yaptığı anlaşmanın şartlarını yerine getiriyoruz. Biz de NATO kapsamında Afganistan’a gitmiştik ve bu anlaşma şartları çevresinde geri çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE BUGÜN TAMAMLANACAK

Afganistan’dan tahliye edilen Türk askerini taşıyan ilk uçak dün Ankara’ya iniş yaparken tahliyelerin bugün tamamlanması hedefleniyor. İstanbul'dan hareket eden uçaklarla iki tahliye seferi daha planlanıyor.

Tahliye sürecinde Pakistan, Tacikistan gibi Afganistan’a komşu ülkelerle iş birliği yapıldı. Mehmetçik, önce İslamabad’a oradan THY uçağıyla Ankara’ya geldi. MİT, Dışişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanlığı güçlü şekilde koordine oldu, Ankara’ya anlık bilgi verildi. Son bir haftada tahliye ihtimaline yönelik çalışmalar yoğunlaştı. Sahadaki gerçeklik değerlendirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çekilme başladı. Bu arada Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek "Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksamadan uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bu ülkede görev yapan 120 Azerbaycan askerinin, hava yoluyla Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Afganistan'dan tahliye edilen ilk Mehmetçikler Türkiye'de Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.