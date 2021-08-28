Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Filistin'de halka zulmetmeye devam ediyor. Gazze sınırında İsrail ablukasını protesto eden Filistinli halka müdahale eden İsrail güçleri, 11 kişiyi yaraladı. Yararlılardan ikisinin ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Filistinliler, İsrail'in 15 yıldan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etmek için Gazze'nin doğu sınırında bu akşam gösteri gerçekleştirdi. Araç lastiklerini ateşe veren göstericiler, ablukanın kaldırılması yönünde sloganlar attı. Göstericiler, ablukanın İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarının ardından çok yoğunlaştığını vurguladı. İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde aralarında çocukların de bulunduğu 11 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Gösteri sırasında İsrail güçlerinin göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçları (İHA) ile göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! İşgalci İsrail'in askerleri, Gazze sınırında gösteri yapan 14 Filistinli vatandaşı yaraladı.

İsrail güçleri Filistinlilere ait araziye zarar verdi İsrail güçleri, Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi.