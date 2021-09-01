Dünya çapında 60 büyük şehri 76 gösterge üzerinden analiz eden 'Dünyanın En Güvenli Şehirler Listesi' açıklandı.
The Economist Intelligence Unit verilerinden elde edilen bilgilere göre; dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesinde ilk sıraya 100 üzerinden 82,4 puanla Danimarka’nın başkenti Kopenhag yerleşti.
İkinci sırada 82,2 puanla Kanada’nın Toronto kenti bulunurken, üçüncü sırada ise Singapur yer aldı.
Listede ABD’nin New York şehri 77,8 puanla 12’nci sırada, İngiltere’nin başkenti Londra 77,2 puanla 15’inci sırada, Fransa’nın başkenti Paris ise 74,3 puanla 23’üncü sırada yer aldı.
İSTANBUL'UN PUANI 62,9
60 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den de İstanbul yer alıyor. İstanbul, 62,9 puanla listenin 37’nci sırasında yer alıyor.
İşte dünyanın en güvenli 10 şehri:
1. Kopenhag/Danimarka
2. Toronto/Kanada
3. Singapur
4. Sidney/Avustralya
5. Tokyo/Japonya
6. Amsterdam/Hollanda
7. Wellington/Yeni Zelanda
8. Hong Kong
9. Melbourne/Avustralya
10. Stokholm/İsveç
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