Irak’tan Gazze’ye Tony Blair

Son iki yıldır Gazze’de süregelen katil İsrail’in saldırıları ve işgali altında ortaya çıkan insani kriz sonrasında Washington’da masaya konan “Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planı”, yalnızca ateşkesle sınırlı bir girişim değil; bölgenin geleceğini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen stratejik bir yol haritası olarak öne çıkıyor. Planın en dikkat çekici unsuru ise, Gazze’nin yönetimini devralacak Barış Konseyi [Board of Peace] ve bu yapıda eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’e biçilen özel rol.

Yaptığım kapsamlı araştırmalar, bu sürecin ani bir diplomatik refleks değil,olduğunu gösteriyor. Donald Trump’ın planında yer alan 14. ve 15. maddeler -ve- savaş sonrası Gazze’nin yalnızca insani yardım değil, sermaye güdümlü bir yeniden inşa modeliyle yönetileceğini işaret ediyor.

Bu yaklaşım, TBI'ın (Tony Blair Institute for Global Change) 2023 tarihliraporuyla neredeyse bire bir örtüşüyor. Raporda savaş sonrası yönetimin, “” gerektiği vurgulanıyor. Bu modelde, yerel yönetimler sembolik bir temsil düzeyinde kalırken, altyapı, enerji, sağlık, eğitim gibi stratejik alanlar uluslararası yatırımcılar ve danışman ekiplerce yönlendiriliyor. Kısacası,

Trump’ın planında Blair’in adı açık biçimde geçmese de, DW’nin Nisan 2025 tarihli analizinde,belirtiliyor. Bu, sembolik bir atamadan fazlasını ifade ediyor. Çünkü, Blair, 2007–2015 arasında Orta Doğu Dörtlüsü’nün özel temsilcisi olarak bölgeyi yakından tanımış; aynı dönemde kendi adıyla kurduğu Tony Blair Enstitüsü (TBI) aracılığıylaaltyapı, enerji, sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma alanlarında ekonomik danışmanlık ve yönetsel reform projelerine imza atmış. 2018 yılında ise Suudi hükûmetiyle imzalanan 9 milyon sterlinlik anlaşma, Blair’in bölgedeki modernleşme ve reform süreçlerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koymaktadır...

Tony Blair’in Gazze’de olası rolü, yalnızca eski bir başbakanın sembolik varlığı olarak okunamaz. The Guardian’ın Temmuz 2025 tarihli haberine göre, TBI uzmanlarının Gazze için hazırladığıplanı, yatırım odaklı yeniden yapılanma ve ekonomik koordinasyon önerilerini içeriyor;gibi projeler bölgeyi teknoloji ve sermaye güdümlü bir merkez hâline getirmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede,çıkarabileceği öngörülebilir... Ayrıca ABD, İsrail ve İngiltere’nin plan üzerindeki etkisi, Gazze’nin yeniden yapılanmasının bölgesel güç dengeleri ve Filistin yönetiminin fiilî yetki alanı üzerinde oluşturacağı sonuçları değerlendirmek açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Tarihî paraleller ışığında, Blair’in Irak ve Filistin’deki müdahaleleri, bu yeni misyonun aslındaolarak okunabileceğini gösteriyor.

Tüm bu göstergeler, Blair’in rolünün yalnızca diplomatik değil,konumlandığını düşündürüyor. Blair’in düşünce kuruluşu TBI, raporlarında “kavramını yeniden tanımlıyor; ekonomik kalkınmayı, egemenliğin yerine koyan bir yönetim modelini öneriyor. Bu perspektiften bakıldığında, Gazze’nin yeniden inşası, klasik anlamda bir barış süreci değil,olarak okunabilir.

Blair’in geçmişi bu tabloyu daha da çarpıcı kılıyor. Irak Savaşı’ndaki rolü hâlâ uluslararası hukuk tartışmalarının merkezindeyken, şimdi aynı figürün Filistin coğrafyasındaolarak konumlandırılması, tarihin ironik bir tekrarı.

Gelinen noktada, Gazze’nin geleceğine dair planlar yalnızca "tartışmasını değil,ve uluslararası sermaye odaklı yönetim modelinin risklerini de gündeme getiriyor. Eğer 20 maddelik plan uygulanırsa, bölge bir kez daha uluslararası gözetim altında yönetilen bir laboratuvara dönüşebilir. Tony Blair’in vizyonu ise bu kez barışın değil, küresel sistemin yeni denge modelinin adı olacak gibi duruyor.

Ancak bu tablo, aynı zamanda bölgede kimin sahada gerçek etkisi olduğunu ve halkın kendi istikbalini, geleceğini tayin hakkını tartışmaya açıyor.

Tarih bize, dışarıdan dayatılan projelerin çoğunlukla sosyal meşruiyet sorunlarıyla karşılaştığını gösteriyor. Gazze’nin geleceği, Trump planı veya Washington’un iradesiyle değil,yürütülecek bir süreç olmak zorunda; bu süreç,belirlenecek. İşte bu nedenle, Blair’in ikinci perdesi sadece bir diplomatik hamle değil;olarak okunmalı.