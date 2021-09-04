Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Wisconsin eyaletinde Damian Hauschultz (17), İncil’den bazı bölümleri ezbere okuyamadığı için Nisan 2018’de 7 yaşındaki kuzeni Ethan Hauschultz’u dövmüş, ona 20 kiloluk kütük taşıtmış ve çocuğu kara gömerek öldürmüştü.

Manitowoc Mahkemesi hakimi Jerilyn Dietz, Damian’ı cinayetten 20 sene hapse mahkum etti. Damian, serbest bırakıldıktan sonra da 10 sene denetim altında tutulacak.

Çocuğu, velayetinin kendisinde bulunduğu Ethan’ı cezalandırması için görevlendiren baba Timothy Hauschultz da aralık ayında cinayete yol açma dahil sekiz ayrı suçtan yargılanacak.

Karısı Tina McKeever-Hauschultz ise bedene zarar verilmesini engellememek ve kasıtlı olarak bir çocuğun suçuna katkıda bulunmak suçlarından çarptırıldığı 5 sene hapis cezasını çekiyor.