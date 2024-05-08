Bugün 21.25'te Ağrı’da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu, nerede sorularına cevap aradı. İşte Ağrı'da olan sarsıntının saat kaçta, nerede soruları araştırıldı.

Sarsıntı hissedenler ne zaman olduğunu araştırırken AFAD ve Rasathanesi aracılığıyla gün içerisinde olan tüm sarsıntıların konumu ve yerine ulaşabiliyoruz. Detaylar...

8 Mayıs günü 21.25'te Ağrı'nın Kaçmaz ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bilgiler şöyle: