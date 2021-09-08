Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Rihanna (33), ticari faaliyetlerinde kendi şöhretinden faydalandığı gerekçesiyle 2009’da babası Ronald Fenti aleyhinde dava açmış ve dünyayı şaşırtmıştı.

İşletmelerde Fenty ismini kullanma hakkının kendisinde olduğunu belirten Barbadoslu şarkıcı, kurduğu ajansa Fenty Entertaintment adını vererek babasını telif hakkını ihlal etmekle suçlamıştı.

Davanın görülmesine günler kala Rihanna davasını geri çekti.

Haberi veren RadarOnline sitesi, şarkıcıyı bu davranışa, “mahkeme salonunda halka açık bir gösteriden kaçınma" isteğinin sevk ettiğini bildirdi.

Duruşma 22 Eylül’de yapılacaktı. Rihanna’nın ihtilafın halli için babasıyla anlaştığı belirtildi. Şarkıcının Fenty Beauty adında kozmetik ürünleri satan şirketi var.

14 yaşında anne ve babası boşanan Rihanna, davaya rağmen babasıyla yakın ilişkilerini sürdürüyordu. Rihanna, geçen sene koronaya yakalanan babasına solunum cihazı göndermiş ve her gün arayarak sağlık durumunu sormuştu.