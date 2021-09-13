Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya'nın Sokolov kentindeki bir evde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; bir köpek sahipleri evde yokken yemek aradığı sırada evde yangın çıkardı. Evde yer alan bir kameraya yansıyan olaya ait görüntülerde köpek, mutfakta yer alan ocağın üzerinde yemek aradığı sırada ocağı yaktı. O anlarda ocağın çevresinde bulunan plastik kapların alev alması sonucu mutfakta yangın çıktı. Mutfakta dumanların yükselmesinin ardından komşuların olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeklere zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı.

"SIKI ÖNLEMLER ALINMALI"

Karlovy Vary İtfaiyesi Sözcüsü Martin Kasal yaptığı açıklamada, "Geldiğimizde sadece mutfak bölgesinde yayılan yangını kısa sürede söndürdük. Yangının sebebini araştırmaya başladığımızda ise evde kayıt halindeki kamerayı bulduk ve görüntüleri izleyince yangının sebebini anladık. Köpeklerin evde yalnız bırakılması durumunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle sıkı önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

AB ÜYE ÜLKELERİ ARASINDA EN YÜKSEK KÖPEK NÜFUSU ALMANYA'DA

Öte yandan Avrupa Evcil Hayvan Gıda Endüstrisi (FEDIAF) tarafından hazırlanan bir raporda ise, Çekya’daki evlerin neredeyse yüzde 41'inin 2020'de en az bir köpeğe ev sahipliği yaptığı ve bu rakamın Avrupa Birliği'ndeki (AB) en yüksek 3'üncü rakam olduğu kaydedildi. Raporda yer alan listede ise en üst sırayı yüzde 42 ile Romanya ve Polonya paylaştı.

Tüm AB genelindeki evlerin yüzde 25'i en az bir köpeğe sahipken, AB üye ülkeleri içinde en yüksek köpek nüfusunun ise 10,7 milyon ile Almanya’da bulunduğu belirtildi.

Ağzı bağlı torbanın içinden 6 köpek yavrusu çıktı Tunceli'de ağzı bağlı bir torbanın içinden gelen köpek sesini duyan vatandaş durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler 6 yavruyu kurtardı.

Tehlikeli ırk köpek besleyenlere kısırlaştırma ve kayıt zorunluluğu Türkiye'de beslenmesi yasak olan köpek ırklarına çıkan kanunla kısırlaştırma, mikroçip ve kayıt zorunluluğu getirildi. Kayıt altına alınan tehlikeli köpeklerin park, sokak, cadde ve kalabalık alanlarda ağızlıksız ve tasmasız gezdirilmesi yasaklanırken, kurallara uymayanlara para cezası kesilecek.