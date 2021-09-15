Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan ordusu, ülkenin Güney Veziristan bölgesine bağlı Asman Manza kasabasına operasyon düzenledi. Teröristler ile girilen yakın temas sonrası çatışma yaşandı, 7 asker hayatını kaybetti. Ordudan yapılan açıklamada 5 teröristin de etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Teröristlerin hanki örgütün mensubu olduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Pakistan’la İHA anlaşması tamam Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan’ın Millî Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM), insansız hava araçlarına (İHA) yönelik iş birliği yapacak.

Pakistan'dan Hindistan'a 'Geylani' notası Pakistan, Keşmirli lider Geylani'nin naaşına "insanlık dışı muamele" yaptığı gerekçesiyle Hindistan'a nota verdi.