Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li roket geliştiricisi SpaceX, astronotsuz bir roketi uzaya başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı. 3 günlük bir yolculuk vadeden uçuşa Inspiration4 adı verildi. Uçuş Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 03.03'de Falcon 9 roketinden fırlatılarak gerçekleştirildi. Dragon kapsülünün içinde yer alan mürettebat 10 dakikalık bir süre içinde yörüngeye ulaştı. Kapsülün Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'na iniş yapmadan önce üç gün boyunca Dünya’nın etrafında seyahat edeceği bildirildi. 4 kişilik mürettebatı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaklaşık 150 kilometre daha yukarıya, 575 kilometre yüksekliğe ulaşacağı açıklandı.

UÇUŞU İŞ İNSANI JARED ISAACMAN FİNANS ETTİ

Inspiration4 uçuşunu 38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlenerek yolculara uçuşta liderlik etti. Uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor, doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski uçuşa katılan diğer isimler oldu.

İLK SİVİL VE PİLOTSUZ UÇUŞU JEFF BEZOS GERÇEKLEŞTİRDİ

Daha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat gerçekleşmişti. Toplam 6 kişilik mürettebattan oluşan uçuş, Unity-2 uzay aracıyla gerçekleştirilerek ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmıştı. Uçuş sorunsuz bir şekilde gerçekleşmişti. ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un, kendi şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.



Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Falcon-9 roketinin yörüngeye taşıyacağı Dragon kapsülüne binecek olan dört amatör astronotun üç gün sürecek uzay yolculuğu bugün başlıyor.