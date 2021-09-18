Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınının 4. dalgasının bugünlerde başlamasının beklendiği Polonya'da Bilim Kurulu, aşının 3. dozuna onay verdi. Polonya Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun onayının ardından yayınladığı bildirgede, 2. dozunun üzerinden 28 gün geçmiş sağlık çalışanları, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ile gördükleri tedavi nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanan kişilerin aşının 3. dozunu yaptırabileceğini açıkladı. Bildirgede, gördükleri tedavi nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanan kişiler ise kanser tedavisi görenler, organ nakli sonrası immunosupresif ilaç kullananlar, yüksek dozda kortikosteroid ilaç kullananlar, primer immün yetmezlik hastaları, son 2 yıl içerisinde kemik iliği nakli olanlar, HIV virüsü taşıyanlar, diyaliz hastaları şeklinde sıralandı. Sağlık çalışanlarının yanı sıra ülke genelinde 3. doz aşıya uygun görülen kişi sayısının 220 bin olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerden 12-17 yaş grubu için Comirnaty Pfizer/BioNtech aşısını önerdi.



AŞIYA İLGİ AZ

Son 24 saatte 797 vaka tespit edilen ülkede 14 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Pandeminin başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 897 bin 395'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 75 bin 487 oldu. Bugüne kadar 19 milyon 219 bin 358 kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfuslu Polonya'da hükümet, vatandaşların aşıya ilgisizliği nedeniyle milyonlarca aşıyı aralarında Avustralya, Norveç, İspanya, Portekiz'in de bulunduğu çok sayıda ülkeye sattı.

3. doz aşı ile ilgili önemli gelişme ​Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hastane personelinin 3. doz aşısını Coronavac olarak yaptıranlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7,5 kat arttığını, Biontech olarak yaptıranlarda ise 106 kat arttığı tespit edildiğini açıkladı. DEÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç ise çalışmanın önemine değinerek, “Sağlık çalışanlarda ve belli bir yaş gurubunda 2 doz Sinovac aşısından sonra bir doz Mrna aşısı yapılan bir grup var. Bununla ilgili sonuçlar bilinmiyor. Bütün dünyada bilinmiyor. Türkiye’de de bu konuda başlayan çalışmalar var ama sonucu ilk açıklayan biziz" dedi.

ABD'den kritik 3. doz kararı: Yalnızca yaşlılara tavsiye edildi ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi bünyesinde düzenlenen bir panelde koronavirüs salgınına karşı BioNTech aşısının üçüncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi.