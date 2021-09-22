Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Sind eyaletinde polis, koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanmayan vatandaşları gözaltına alındı. Pakistan'da Covid-19'a karşı aşılamaları hızlandırmak adına Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yayınlanan yeni yönergelerin ardından harekete geçen Sind polisi, eyalet genelinde aşı kartı kontrolleri yaparak, Covid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.



Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 15 Eylül tarihinde yayınlanan bildiride belirtildiği üzere emniyet teşkilatına vatandaşların aşı kartlarını kontrol etmeye 'büyük ilgi göstermeleri' talimatı verildiği ifade edildi. Eyalet yönetimi, yayınlanan kararda aşı kartlarının eyalet genelinde farklı yerlerde taşınmasının zorunlu hale getirildiği ve aşı kartlarının kontrolünün Emniyet Müdürlüklerine verildiğini kaydetti.



Almanya'da Covid aşısı yaptırmayanlara hayat pahalı olacak Almanya’da Covid aşısı yaptırmayı reddedenler için hayat pahalı olacak.



Brüksel'de zincir mağazalarda aşılama dönemi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan zincir mağazalarda Covid-19 aşısı uygulanacak.