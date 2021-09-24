Türkiye Gazetesi

Brezilya'da her geçen gün artan enflasyon oranları ve yoksulluk halkı harekete geçirdi. Kendilerine Evsiz İşçiler Hareketi diyen öfkeli kalabalık ülkenin en büyük ve prestijli borsası olan Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı ellerinde tencere ve tavalarla bastı. Bayrak ve pankartlar açarak borsayı adeta rehin alan kalabalık sloganlar atarak gelir eşitsizliğini protesto etti.

Şirketlerin kar ederken, milyonlarca insanın açlık ve işsizlik çektiğini söyleyen Evsiz İşçiler Hareketi’nin lideri Debora Pereira, 100 milyon Brezilyalının aç yatarken, milyarderlerin her gün 6,6 milyar dolar kar etmelerini kabul etmediklerini söyleyerek baskını, "Spekülasyonun ve toplumsal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo borsasını işgal ediyoruz" sözleriyle duyurdu.

"HER ŞEY BOLSONARO'NUN SUÇU"

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu suçlayan göstericilerden birinin taşıdığı pankartta ''Her şey Bolsonaro'nun suçu'' yazması ise dikkat çekti. Protestonun ardından göstericiler, binayı terk etti.

Öte yandan Brezilya'da ekonomik eşitsizlik, Covid-19 salgını sebebi daha da belirgin bir hal aldı. 213 milyonlu nüfuslu ülkede 590 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 10 olduğu Brezilya’da 14 milyon kişi işsiz kaldı.

SOSYALİST BAŞKAN ADAYINDAN BASKINA ÖVGÜ

Ayrıca aşırı soldaki Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (Psol) için São Paulo vali adayı olan Guilherme Boulos, işgal hareketini övdü:

"Bazılarının karı, diğerlerinin açlığı anlamına gelmez. Borsadaki protestoları için “Evsiz İşçiler Hareketi”ni tebrik ediyoruz.”