Türkiye Gazetesi

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Milford’da oturan 20 yaşındaki sahibi Krissy Ellis, "Munchkin" adını verdiği ördeğine TikTok ve Instagram’da “Dunkin Ducks” adıyla hesap açtı. Ördek, kısa sürede fenome hâline geldi. Ellis, TikTok'ta 2,7 milyon, Instagram'da da 245 bin takipçisi bulunan ördeğinin aylık kazancını açıkladı.

"40 SAATTE KAZANDIĞIMI YARIM SAATTE KAZANDI"

Genç kız, Munchkin'in ayda 4.500 dolar (Yaklaşık 40 bin TL) kazanç elde ettiğini söyledi. Paylaşımları neticesinde markaların kendisine ulaşmaya başladığını belirten Ellis "İlk ücretli marka anlaşmasını Instagram'da yaptık. Bu içeriği oluşturup yayımladık. Ördeğim yarım saatte, benim bir markette 40 saatten fazla çalışarak kazandığım paradan daha çok kazandı" dedi.

"ÖRDEK BESLİYORUM DİYE ALAY EDİYORLARDI"

Munchkin ile şöhret yolculuğuna 16 yaşındayken başladığını ifade eden Krissy Ellis "Lisedeyken herkes ördek beslediğim için benimle alay ediyordu. Şimdi, o insanlar ördeğim ünlü olduğu için benimle arkadaşlık yapmak istiyor" diye konuştu.

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