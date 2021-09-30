Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cumartesi devriye geze polis ekiplerinin şüphelendiği araçta bir bavul içinde toplam 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi.

Yüklü miktardaki paraya savcılık talimatı ile el konulurken, zanlılar sorguya alınarak Kuzey Kore parasının teslim edileceği adres incelemeye alındı.

PARALAR ÖRGÜTE GİDECEKTİ

Zanlıların kurye olduğu ve paranın sol terör örgütlerinden TKP/ML-TİKKO’ya aktarılacağı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalışmalar derinleştirilirken, ‘kurye’ oldukları anlaşılan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, burada paraları TKP/MLTİKKO mensuplarından aldıklarını ve yine aynı örgüte mensup kişilere aktarmak üzere götürdüklerini itiraf etti.

3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda paraların teslim edileceği örgüt üyelerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile 1 Sigsauer marka tabanca ve bu silaha ait şarjör ile mermiler ele geçirildi. Operasyonda para sayma makinasına de el konuldu.

'İran'a akacak para, teröre hizmet edecek' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda, İran ile varılan nükleer anlaşmayı konuştu.