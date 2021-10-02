Türkiye Gazetesi

İngiltere genelinde yaşanan akaryakıt tedarikindeki aksamalar sonucu ülkedeki bazı benzin istasyonları kapatılırken, akaryakıt almak isteyen için birçok araç sürücüsü de akaryakıt istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaşanan akaryakıt krizi üzerine hükümetin aldığı karara göre, silahlı kuvvet personelini pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.

200 ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

İngiliz hükümetinin yaptığı açıklamada, 100’ü şoför olmak üzere 200 askerin istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu. Bir haftalık bir eğitim süreciyle tanker ve benzin istasyonlarının deposunun nasıl doldurulacağını öğrenen askerler ilk akaryakıt teslimatlarını pazartesi sabahı gerçekleştirecek. Ayrıca 300 yabancı akaryakıt tankeri sürücüsünün de mart ayının sonuna kadar İngiltere’de çalışmak üzere kısa bir sürede göreve başlayacağı kaydedildi.

KRİZ SÜRÜCÜ SIKINTISI NEDENİYLE ÇIKMIŞTI

Yapılan araştırmaya göre İngiltere’de petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor. Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı. Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.

İngiltere'de benzin krizi: Uzun kuyruklar oluştu Avrupa Birliği'den çıkan İngiltere tedarik sağlayamadığı için yakıt krizi ile mücadele ediyor. Ülkedeki iki petrol devi stoklarının tükendiğini duyurdu, vatandaşlarsa benzin istasyonları önünde kuyruk oldu.